Inwiefern die Schweizer Restaurants der Kette in Zürich, Basel, Bern, Freiburg, Lausanne und Genf betroffen sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.München - Die deutsche Restaurantkette Vapiano steht vor der Pleite und hofft nun auf Staatshilfe. Vapiano sei zahlungsunfähig, teilte das Unternehmen am Freitag in Köln mit. Es sieht sich als Opfer der Ausgangsverbote und beschränkten Öffnungszeiten im Zuge der Corona-Pandemie, hatte aber bereits seit Jahren mit Verlusten und Umsatzeinbussen zu kämpfen. Fast alle 230 der Restaurants mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...