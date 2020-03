Die US-Wirtschaft wird im ersten Quartal 2020 voraussichtlich um 1,5% expandieren. Das geht aus dem aktuellen Nowcast-Bericht der Federal Reserve Bank of New York hervor. Die Prognose für das zweite Quartal ist von 1,1% in der Vorwoche auf 0,1% gefallen. "Negative Überraschungen aus regionalen Umfragedaten wurden nur teilweise durch positive Überraschungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...