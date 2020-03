Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wird erst ab dem kommendem Montag die Kredit-Ersuche von Unternehmen prüfen und billigen, die wegen der Corona-Pandemie in die Krise geraten sind. Die Förderbank bestätigte dies dem Portal "Business Insider" auf Anfrage.



Sie habe demnach angesichts der aktuellen Großlage Mitarbeiter aus anderen Bereichen in die Kreditabteilung abziehen müssen, um alle Anträge ab Montag zeitig abzuarbeiten. Außerdem müssten die Hausbanken der kriselnden Unternehmen ab dem kommenden Montag bis zu vier Wochen in Vorkasse gehen. Die KfW garantiere nämlich erst ab dem 14. April eine Refinanzierung der Hausbanken, nachdem diese Kredite an strauchelnde Unternehmen ausgegeben haben, berichtet das Portal "Business Insider".