Das Kammergericht Berlin beendete am Freitag einen langen Rechtsstreit um den Milliardenauftrag.Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können wie geplant bis zu 1500 neue U-Bahn-Wagen beim Hersteller Stadler bestellen. Das Kammergericht beendete am Freitag den langen Rechtsstreit um den Milliardenauftrag. Der unterlegene Bieter Alstom war dagegen vorgegangen, dass das Landesunternehmen den Auftrag an Stadler vergibt. Das Gericht wies die Beschwerde nun letztinstanzlich zurück.

