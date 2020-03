In den Vereinigten Staaten stehen nächste Woche Restriktionen, Entlassungen, PMIs und andere Daten auf der Agenda, schreibt Yohay Elam von FXStreet. Wichtige Zitate "Auch gesundheitsbezogene Berichte - insbesondere in New York - werden die Stimmung beeinflussen." "Den Markit-Einkaufsmanagerindizes für März droht der Absturz. Der Ausmaß ist unklar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...