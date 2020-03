Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat das Vorgehen der Bundesländer in der Corona-Krise kritisiert. "Ein Maßnahmenwettlauf verschiedener Länder darf nicht zu Verunsicherung in der gesamten Bevölkerung führen", sagte Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



"Wichtig sind in diesen Tagen Klarheit und Aufklärung." Das schaffe Vertrauen und verhindere "unnötige Sorgen". Einschränkungen der Bewegungsfreiheit heißt die Grünen-Politikerin aber grundsätzlich gut. "Wenn klar ist, dass nur so die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden kann, ist es vernünftig, dass Menschenansammlungen unterbunden werden", sagte sie.



Der Deutsche Städtetag rief vor der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag zu einer besseren Abstimmung auf. "Falls Bund und Länder am Sonntag gemeinsam bundesweite Ausgangssperren beschließen, wäre eine einheitliche Regelung gut", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Funke-Zeitungen. "Das ist für die Menschen eine klarere Botschaft als unterschiedliche Regelungen von Stadt zu Stadt oder Land zu Land."