Die Fluggesellschaft Emirates streicht ab dem 25. März sämtliche Passagierflüge. Dieser Schritt werde der Emirates-Gruppe in der Corona-Krise helfen, ihre Geschäftsfähigkeit zu erhalten und Arbeitsplätze weltweit zu sichern, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.



Der Betrieb der Frachttochter Sky Cargo soll unterdessen fortgesetzt werden. Man werde die Situation weiterhin genau beobachten und den Personenverkehr "so bald wie möglich" wieder aufnehmen, kündigte die Fluggesellschaft an. Man sei zudem bestrebt, die Auswirkungen der beschlossenen Maßnahmen auf die Kunden "so gering wie möglich" zu halten, hieß es weiter.

