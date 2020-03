Vor allem Selbständigerwerbenden soll ermöglicht werden, schnell und unkompliziert an Lohnersatz zu gelangen.Bern - Die AHV-Ausgleichskassen haben angekündigt, am Montag Online-Formulare und Informationen für Betroffene der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen. Damit soll vor allem Selbständigerwerbenden ermöglicht werden, schnell und unkompliziert an Lohnersatz zu gelangen. Den Ausgleichskassen sei bewusst, dass die wirtschaftliche Not der Selbständigerwerbenden und Angestellten mit...

