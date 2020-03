Den Börsen droht erneut ein Wochenstart mit deutlichen Kursverlusten. Im Sonntagshandel der einschlägigen Handelsplätze wurden Futures auf den Dow-Jones-Index auf Basis eines Indexstandes von 18.200 Punkten gehandelt, rund fünf Prozent unter Freitagsschluss.



Auch der Ölpreis ging weiter in die Knie. Ein Fass der Öl-Sorte Brent wurde am Sonntagabend auf etwa 25 US-Dollar taxiert, rund acht Prozent schwächer als am Freitag.