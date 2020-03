In seiner jüngsten Sonderserie "Kreditrisiken in turbulenten Zeiten" sagte Moody's Investors Service, dass die rasche Ausbreitung des Coronavirus zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der globalen Wirtschaftstätigkeit in diesem Jahr führen wird. Wichtige Punkte "Eine starke Schrumpfung der Weltwirtschaft, zumindest im zweiten Quartal, scheint unmittelbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...