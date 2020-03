Ifo Institut rechnet in verschiedenen Szenarien mit Kosten bei der Bewältigung der Corona-Krise zwischen 255 und 730 Mrd Euro.München - Das Ifo Institut rechnet mit einem dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland in Folge der Corona-Krise. "Das Coronavirus wird Deutschlands Wirtschaft Hunderte von Milliarden Euro Produktionsausfälle bescheren, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in die Höhe schiessen lassen und den Staatshaushalt erheblich belasten", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am...

