Am Montag kaufte die Bank of Japan (BoJ) einen weiteren Rekordwert von 201,6 Mrd. JPY an japanischen börsengehandelten Fonds (ETFs), Der Beamte des japanischen Finanzministeriums sagte, dass man bis zu 300 Milliarden JPY an zusätzlichen inflationsgebundenen Anleihen ausgeben werde, um das Funktionieren des Marktes zu verbessern. USD/JPY verlängert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...