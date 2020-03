Dagegen hat der US-Dollar zum Franken noch weiter Boden gut gemacht und wird aktuell zu 0,9837 Franken gehandelt, fast einen halbe Rappen mehr als noch am Morgen.Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Montag nach der jüngsten Talfahrt stabilisiert und konnte sich zuletzt sogar leicht von jüngsten Verlusten erholen. Im frühen Handel hatte der Kurs der Gemeinschaftswährung sogar leicht zugelegt, nachdem er in der vergangenen Nacht bis auf 1,0636 US-Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Am Morgen stieg der Euro wieder...

Den vollständigen Artikel lesen ...