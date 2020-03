OK-Präsident Mori und Premierminister Abe glauben nicht mehr an geplante Durchführung. Erste Länder sagen Teilnahme ab.Tokio - Die weltweite Kritik an einer planmässigen Ausrichtung der Olympischen Spiele in Tokio hat jetzt auch in Japan Gehör gefunden. "Wir sind nicht so blöd, die Olympischen Spiele wie geplant auszutragen", sagte Yoshiro Mori, der Präsident des Organisationskomitees von Tokio, am Montag auf einer Pressekonferenz. Auch Premierminister Shinzo Abe spricht angesichts der Ausmasse...

Den vollständigen Artikel lesen ...