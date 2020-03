Der SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels fürchtet, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien infolge der Corona-Krise gefährdet ist. Er fordert von Bundeswirtschaftsminister Altmaier die Aufhebung des PV-Deckels und ein Aussetzen der Degression beim EEG-Einspeisetarif. Der SPD Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels hat in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Altmaier daran erinnert, dass in der Corona-Krise schnelles und entschlossenes Handeln nicht nur bei Corona-Hilfsprogrammen sondern auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...