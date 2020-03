Heute Morgen kündigte die RBNZ an, dass sie umfangreiche Käufe von neuseeländischen Staatsanleihen ("QE") durchführen werde, nachdem die globalen Zentralbanken in der vergangenen Woche ähnliche Schritte unternommen hatten, so die Analysten von ANZ Research. Wichtige Zitate "Die RBNZ wird in den nächsten 12 Monaten NZGBs im Wert von 30 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...