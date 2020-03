FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.03.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 300 (560) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1450 (2680) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 610 (700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 880 (900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1620 (2200) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2260 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1400 (2400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 260 (630) PENCE - HSBC CUTS AVAST PRICE TARGET TO 460 (560) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 365 (605) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ELEMENTIS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 85 (99) PENCE - HSBC RAISES SAINSBURY(J) TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 200 PENCE - HSBC RAISES TESCO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 250 PENCE - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 362 (388) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 242 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1750 (2150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') TARGET 2300(2850)P - LIBERUM CUTS BABCOCK PRICE TARGET TO 500 (720) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 750 (780) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS RPS GROUP PRICE TARGET TO 60 (160) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SANNE GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 630 (650) PENCE - SOCGEN CUTS HSBC TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 450 (600) PENCE - UBS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4150 (4550) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob