Die Konferenzmesse soll vom 16. bis 18. März 2021 wieder in Düsseldorf stattfinden. Alle Verträge mit Ausstellern und bereits erworbene Besuchertickets für die in diesem Jahr abgesagte Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit.Die Energy Storage Europe in Düsseldorf war eine der ersten Messen, die wegen des sich ausbreitenden Corona-Virus in Deutschland verschoben oder abgesagt wurde. Eigentlich hätte die internationale Leitmesse der Speicherbranche Mitte März in Düsseldorf stattfinden sollen. Nun ist klar, in diesem Jahr wird die Konferenzmesse nicht geben. Die Messe Düsseldorf verkündete am Dienstag, ...

