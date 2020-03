Die Anleger an Europas Börsen haben am Dienstag wieder etwas Mut gefasst.Paris - Die Anleger an Europas Börsen haben am Dienstag wieder etwas Mut gefasst. Die wichtigsten Aktienindizes zogen stark an und erholten sich damit ein wenig von dem Marktcrash im Zuge der Corona-Krise, der die Börsen von Ende Februar bis Mitte März weltweit in die Tiefe gerissen hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Dienstag um 6,17 Prozent auf 2639,01 Punkte.

