Markti: Die Eurozone verzeichnete im März einen beispiellosen Kollaps der Wirtschaftsaktivitäten, ausgelöst durch die Verschärfung der Corona-Pandemie."London - Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus und die ergriffenen Gegenmassnahmen haben der Wirtschaft Europas einen schweren Schlag versetzt. Darauf deutet eine grosse Umfrage in Unternehmen hin, die als Richtschnur für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung gilt. In der Eurozone brach die Wirtschaftsstimmung ebenso dramatisch ein wie in Grossbritannien.

