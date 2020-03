Das weltweit bekannteste Börsenbarometer erobert am Dienstag mehr als 2000 Punkte zurück und stieg um 11,37 Prozent auf 20'704,91 Punkte.New York - In einer rasanten Erholungsbewegung hat der Dow Jones Industrial die heftigen Verluste einer ganzen Handelswoche an einem Tag wieder wett gemacht. Das weltweit bekannteste Börsenbarometer eroberte am Dienstag mehr als 2000 Punkte zurück und stieg um 11,37 Prozent auf 20 704,91 Punkte. Einen solch kräftigen Gewinn hat es seit 1933 nicht mehr gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...