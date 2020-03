Ganz im Gegensatz zur ehemaligen RWE-Tochter konnte der Energiekonzern von der Übernahme profitieren. Der Umsatz erhöhte sich 2019 um fast 11,5 Milliarden Euro und auch der operative Gewinn stieg an. In diesem Jahr geht Eon von weiteren positiven Effekten durch die Akquisition von Innogy aus.Eon hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz von 30,1 auf 41,5 Milliarden Euro steigern können. Der zusätzliche Umsatz sei hauptsächlich auf den Erwerb der Innogy-Gruppe im September 2019 zurückzuführen, teilte der Essener Energiekonzern am Mittwoch mit. Auch das bereinigte EBIT stieg im abgelaufenen ...

