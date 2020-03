FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2500 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 195 (213) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 870 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DS SMITH TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 300 (400) PENCE - BERENBERG CUTS EQUINITI TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 150 (260) PENCE - BERENBERG CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1500 (1830) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 28 (44) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 88 (120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2800 (3300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 103 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 5 (11) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 750 (870) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SANNE GROUP PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 260 (345) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 625 (810) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 750 (920) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4400 (4750) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WPP PRICE TARGET TO 585 (915) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1050 (1170) PENCE - BERENBERG RAISES CENTAMIN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 143 (127) PENCE - BERENBERG RAISES INFORMA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 625 (635) PENCE - BERENBERG RAISES IWG TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 130 (200) PENCE - BERENBERG RAISES PEARSON TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 450 (525) PENCE - BERENBERG RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1570 (1420) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7350 (7150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 400 (500) PENCE - CITIGROUP CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 590 (1400) PENCE - CITIGROUP CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 230 (600) PENCE - CITIGROUP RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2700 (4500) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS CRODA TARGET TO 4500 (4600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2700 (3600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1480 (1600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 650 (720) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS JOHNSON SERVICE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 100 (230) PENCE - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 194 (195) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1900 (2100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 340 (500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES BAT PRICE TARGET TO 4800 (4600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1800 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 1900 (2340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 850 (1040) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 180 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1500 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 230 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1875) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2175 (2700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6900 (7700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 900 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 615 (775) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6700 (6600) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS MEARS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 150 (450) PENCE - LIBERUM CUTS MITIE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 80 (230) PENCE - LIBERUM CUTS SMART METERING PRICE TARGET TO 720 (800) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 210 (245) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SHAFTESBURY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 900 (980) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 630 (780) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 115 (135) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 240 (242) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 500 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BHP GROUP TARGET TO 1680 (1620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RIO TINTO TARGET TO 4400 (4200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RESUMES ANGLO AMERICAN WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 1960 PENCE - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2500 (4100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BOOHOO TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 200 (250) PENCE - UBS CUTS BAT PRICE TARGET TO 3200 (3950) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 750 (1030) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2900 (3480) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1200 (1700) PENCE - 'NEUTRAL'



