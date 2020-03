Die Hamburger Starköchin Cornelia Poletto freut sich über Solidarität in der Corona-Krise. "Der Vermieter meiner Kochschule hat mir von sich aus angeboten, dass er mich unterstützt", sagte sie in der "Zeit" (Hamburg-Ausgabe).



"Er hat die Miete im April ausgesetzt. Und von Mai an soll ich nur die Hälfte zahlen. Ich war wirklich gerührt." Dagegen ärgert sich Poletto über die Hamsterkäufer.



"Das regt mich auf: Wir leben in einem Land, in dem wir keine Lebensmittelnot haben werden. Überall bekomme ich Obst und Gemüse", so die prominente Köchin in der Wochenzeitung. "Die Schlachter kaufen Tausende Weckgläser, um Hühnerfrikassee und anderes einzuwecken. Wir werden nicht verhungern. Das ist sicher."



Anstatt in großen Mengen Dosenravioli zu kaufen, rät Poletto in Zeiten des Kontaktverbots dazu, "mal selber Ravioli" zu machen. "Das dauert ein bisschen, und dann sind auch schon wieder zwei Stunden rum."