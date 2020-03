Wie stark die einzelnen Center vom momentanen Umsatzverlust betroffen sind, hängt also überwiegend vom Angebots- und Branchenmix ab.Wallisellen - Aufgrund des Lockdowns und der damit verbundenen Schliessung eines Grossteils aller Geschäfte und Gastronomiebetriebe verlieren die Schweizer Shoppingcenter im Moment pro Tag gegen 40 Mio Franken Umsatz. Dies haben Auswertungen als Teil der aktuellen Studie des Swiss Council of Shopping Places ergeben. Die Berechnungsgrundlage für diese Prognose besteht in den geschätzten und...

