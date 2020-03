Der SMI, der zeitweise fast 5 Prozent gewinnt, notiert um 11.35 Uhr noch 0,73 Prozent im Plus bei 8'797,50 Zählern.Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Mittwoch zwar fester. Im Verlauf ging der Schwung zu einem Grossteil wieder etwas verloren. Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket von 2 Billionen Dollar in den USA zur Abminderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie stimmt laut Händlern die Anleger zuversichtlich. Doch schwache Konjunkturzahlen aus Europa zügeln den...

Den vollständigen Artikel lesen ...