BayWa und Hubject wollen eine Ladetechnologie ohne Ladekarte zur Serienreife bringen. Der ISO-Standard 15118 stellt sicher, dass Kommunikationsprozesse geschützt sind. Strom laden noch bequemer und verlässlicher machen: Darauf zielt "plug&charge" nach dem ISO-Standard 15118 ab. Die Software im Fahrzeug authentifiziert das Fahrzeug, registriert den Preis und stößt in Echtzeit den Abrechnungsprozess an, all dies ohne Interaktion des Fahrers und ohne Ladekarte. Denn diese ist jetzt im Fahrzeug integriert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...