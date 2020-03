Fiskalische Programme sollten eher als Erleichterung denn als Stimulus betrachtet werden, der die Produktion im zweiten Quartal erhöhen soll, sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, James Bullard, am Mittwoch. "Wir wollen, dass die Arbeitnehmer gesund und bereit sind, in der zweiten Jahreshälfte an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...