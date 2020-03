FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 150 (220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 550 (810) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1460 (1725) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 500 (630) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 575 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1325 (1610) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HSBC PRICE TARGET TO 430 (490) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 280 (440) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 635 (815) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 34 (55) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (192) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 235 (345) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1215 (1825) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 230 (440) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RBS PRICE TARGET TO 180 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 2470 (4000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RICARDO PRICE TARGET TO 470 (770) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 230 (290) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SCAPA GROUP PRICE TARGET TO 140 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2135 (2335) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2240 (2250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SPIRAX-SARCO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 8900 (9680) PENCE - BERENBERG CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 590 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRIFAST PRICE TARGET TO 110 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 185 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 415 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VITEC GROUP PRICE TARGET TO 570 (900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 230 (540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS XP POWER LTD PRICE TARGET TO 3200 (4170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 2435 (2300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES COATS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 55 (80) PENCE - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1860 (1850) PENCE - 'HOLD' - COMMERZBANK CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 2900 (3700) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS B&M PRICE TARGET TO 330 (382) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS JD SPORTS FASHION TARGET TO 560 (881) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 900 (1125) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 120 (205) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 325 (525) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 290 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LEGAL & GENERAL TARGET TO 175 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1050 (1560) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 140 (200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 475 (620) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 625 (900) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 230 (350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2650 (2470) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 225 (203) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 500 PENCE - HSBC CUTS BIFFA PRICE TARGET TO 225 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3500 (4100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 450 (800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 800 (815) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RENTOKIL INITIAL TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) PRICE TARGET 430 (545) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 375 (400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1100 (1400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS KELLER GROUP PRICE TARGET TO 700 (980) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SUMO GROUP PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 912 (1415) PENCE - 'SELL'



- HSBC CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 410 (675) PENCE



