Der süddeutsche Energiekonzern will nun mit Blick auf 2025 noch stärker auf Wachstum umschalten. Zu anvisierten weiteren Ergebnissteigerung in diesem Jahr sollen vor allem die erneuerbaren Energien beitragen.EnBW hat 2019 die Neuausrichtung konsequent fortgesetzt, was sich bereits positiv in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. So ging der Außenumsatz des süddeutschen Energiekonzerns um knapp 10 Prozent auf 18,765 Milliarden Euro zurück. Das Adjusted EBITDA stieg hingegen um 12,7 Prozent auf 2,43 Milliarden Euro an, wie EnBW am Donnerstag mitteilte. Damit sei das für 2020 angestrebte Umbauziel ...

