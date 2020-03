Die Erstanträge sind infolge der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie von 282'000 in der Vorwoche auf rund 3,3 Millionen angestiegen.Washington - Infolge der Zuspitzung der Corona-Pandemie in den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sprunghaft angestiegen. Ihre Zahl hat sich in der Woche bis 21. März von 282'000 auf nunmehr rund 3,3 Millionen etwa verzehnfacht, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in...

