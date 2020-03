Erdgas war in den letzten zwölf Monaten einer der am stärksten "geshorteten" Rohstoffe. Diese "Short"-Position wurde während der jüngsten Marktturbulenzen etwas abgebaut, da die Marktvolatilität sprunghaft anstieg und der Trade mit "Long Rohöl/Short Erdgas" abgewickelt wurde, so die Strategen der Rabobank. Wichtige Zitate "Wir sehen nach wie vor ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...