Der Anbau von Bio-Gemüse in Europa ist im Jahr 2018 auf insgesamt 164.000 ha gewachsen, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Dies bedeutet einen Flächenzuwachs von 3 % im Vergleich zum Vorjahr. Größter Bio-Gemüseproduzent in Europa ist mit Abstand Italien. Bildquelle: Shutterstock.com Quelle und Copyright: AMI-informiert.de (AMI, 23.03.2020)

