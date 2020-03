FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.03.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2500 (4200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 600 (750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 290 (350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 540 (890) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2710 (4220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3160 (3830) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 85 (105) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 130 (175) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 50 (85) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS CINEWORLD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 70 (300) PENCE - BERENBERG CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 360 (590) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 210 (420) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 175 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 900 (1480) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 5600 (6000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 210 (340) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS FULLER SMITH & TURNER PRICE TARGET TO 850 (1300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 670 (1060) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 1700 (1780) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GYM GROUP PRICE TARGET TO 220 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 210 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 530 (630) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 450 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 200 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 620 (950) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1200 (1750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 135 (245) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 600 (740) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 50 (110) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 340 (490) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 280 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NATIONAL GRID TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 930 PENCE - BERENBERG CUTS NATIONAL GRID TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 930 PENCE - BERENBERG CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4300 (6140) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 280 (540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2470 (3110) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS POLYPIPE PRICE TARGET TO 520 (610) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1750 (2150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS REDROW PRICE TARGET TO 540 (860) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RESTAURANT GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 57 (175) PENCE - BERENBERG CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 115 (145) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 80 (160) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 85 (285) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 160 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TESCO PRICE TARGET TO 280 (295) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 330 (575) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 150 (168) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VODAFONE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 148 (180) PENCE - BERENBERG CUTS VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 190 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AB FOODS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2180 (2700) PENCE - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 355 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TEN ENTERTAINMENT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 220 (250) PENCE - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1100 (1600) PENCE - BERENBERG RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3200 (4000) PENCE - COMMERZBANK RAISES TUI TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 4.75 (3) EUR - CREDIT SUISSE CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1700 (2600) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS IWG PRICE TARGET TO 238 (515) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS INTERTEK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4900 (5100) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 173 (185) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 206 (252) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 55 (153) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 240 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1760 PENCE - LIBERUM CUTS CLS HLDGS PRICE TARGET TO 260 (310) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 160 (190) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 525 (675) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1075 (1400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 775 (875) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 600 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS BAT PRICE TARGET TO 3800 (4100) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2300 (2800) PENCE - 'SELL' - SOCGEN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1750 (2100) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5100 (5300) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 625 (880) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4700 (6275) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 220 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 55 (132) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2400 (3250) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS REDROW PRICE TARGET TO 690 (1040) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 165 (230) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'BUY'



