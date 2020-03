++ Europäische Aktien geben einige der jüngsten Gewinne ab ++ DE30 scheitert weiterhin bei 10.000 Punkten ++ Infineon (IFX.DE) zieht Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück ++Nach einer viertägigen Aufwärtsbewegung sind am Freitag an den europäischen Börsen einige Gewinnmitnahmen zu beobachten. Der DE30 wird an diesem Tag über 2% niedriger gehandelt, während der britische FTSE 100 fast um 4% zurückgeht. Auch die US-Futures notieren 2% tiefer. Die Debatte über das Konjunkturpaket im US-Repräsentantenhaus im Laufe des heutigen Tages könnte für zusätzliche Volatilität sorgen. ...

