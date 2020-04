Der SMI gewinnt zum Handelsschluss 1,83 Prozent auf 9'612,83 Punkte hinzu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit deutlichen Gewinnen beendet. Der SMI als wichtigster Aktienindex war bereits fulminant mit einem Plus von klar über 2 Prozent in den Tag gestartet, verlor dann aber phasenweise etwas an Schwung. Trotzdem blieb zum Schluss ein sattes Plus, auch auf Wochenbasis. Die Aussicht auf ein schrittweises Ende des Lockdowns in vielen...

Den vollständigen Artikel lesen ...