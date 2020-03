"Die US-Notenbank arbeitet mit Hochdruck an der Ausarbeitung der Details für neue Programme", sagte Dallas Fed-Präsident Robert Kaplan am Freitag gegenüber Bloomberg TV. "Die Fed will sicherstellen, dass Unternehmen und Kommunen weiterhin gut funktionieren, während wir soziale Distanzierung betreiben, um das Virus zu besiegen", fügte Kaplan hinzu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...