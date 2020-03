Antonio Delgado Rigal, Geschäftsführer des Energieprognose-Services Aleasoft, erklärte pv magazine, dass alle Projektfinanzierungen für förderfrei Photovoltaik-Anlagen verschoben werden, bis wieder zuverlässige Preisprognosen möglich sind. Diese Projekte könnten jedoch in der Zwischenzeit den Besitzer wechseln, dank gut gefüllter Kassen der Investitionsfonds, die nach Schnäppchen Ausschau halten.von pv magazine International "Was jetzt passiert, ist eine rote Flagge als Warnung für all jene, die dachten, dass die Strompreise immer hoch bleiben werden." So lautete die Einschätzung von Antonio Delgado ...

