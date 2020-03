Großbritannien sieht keine Notwendigkeit, den Brexit Zeitplan zu ändern, sagte der Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson am Freitag und kündigte an, dass die erste Sitzung des gemeinsamen Ausschusses von Großbritannien und der EU am Montag per Videokonferenz stattfinden wird. Der Sprecher fügte hinzu, dass ihm nicht bekannt sei, dass ...

