Corona ist das Thema, und nur Corona. Ausschliesslich. Was Nachrichtenredaktionen und letztlich dann auch Zusehern, Zuhörern und Lesern noch vor Kurzem wichtig erschien - es findet nicht mehr statt. Was so natürlich nicht stimmt.Sie dominieren die Schlagzeilen über Wochen, Monate, teilweise auch Jahre. Die grossen Themen - sie werden von allen Sendern, Portalen und Gazetten aufgenommen und auf Social Media millionenfach geteilt und kommentiert - oder umgekehrt. Und dann plötzlich - Stille, kein Thema mehr. Wo sind sie hin, die "Breaking News" von früher? Corona ist das Thema, und nur Corona.

