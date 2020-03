Clariant Farb- und Additivmasterbatches aus fünf Produktionsstätten in Europa und Asien haben von der TÜV Austria Belgium NV die OK Compost Home und OK Compost Industrial Labels erhalten. Die Zertifizierung bedeutet, dass die Inhaltsstoffe der Masterbatches - einschließlich des Trägerpolymers - die biologische Abbaubarkeit der Kunststoffprodukte und -verpackungen, in denen sie eingesetzt werden, in keiner Weise beeinträchtigen. Die Masterbatches werden in Übereinstimmung mit EN 13432:2000, der weithin anerkannten Europanorm für Schwermetallanteile und Pflanzentoxizität, sowie der europäischen ...

