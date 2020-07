Die Transaktion im Wert von 1,56 Milliarden US-Dollar macht nun den Weg frei für eine Sonderausschüttung von 3 Franken je Aktie.Muttenz - Clariant hat den Verkauf der Division Masterbatches an PolyOne unter Dach und Fach gebracht. Die Transaktion im Wert von 1,56 Milliarden US-Dollar war Ende 2019 angekündigt worden. Der Deal mache nun den Weg frei für eine Sonderausschüttung von 3 Franken je Aktie, erklärte Clariant am Mittwoch in einem Communiqué. Der Stichtag für die Auszahlung sei auf den 7. Juli 2020 festgelegt worden...

