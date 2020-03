Baden-Württemberg ist das deutsche Bundesland mit der höchsten Dichte an bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus. Bis Samstag wurde bei jedem tausendsten Bewohner das Virus nachgewiesen - ein Anteil von 0,1 Prozent der Bevölkerung.



Insgesamt gab es laut Abfrage bei den Landkreisen und Städten bis Samstagmittag 11.089 bestätigte Infektionen, bei einer Bevölkerungszahl von 11,07 Millionen Einwohnern. Rund ein Prozent der in Baden-Württemberg nachgewiesen Infizierten starben an Covid-19, weitere 2,6 Prozent liegen deswegen auf einer Intensivstation. Bundesweit ist sowohl die Dichte an Infektionen (0,065 Prozent) als auch der Anteil an Todesopfern mit 0,7 Prozent der nachgewiesen Infizierten niedriger.