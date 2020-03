Die Große Koalition erreicht in der von Kantar/Emnid gemessenen Wählergunst erstmals seit Juni 2018 wieder 50 Prozent der Stimmen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, legen CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche gleich vier Prozentpunkte zu und kommen nun auf 32 Prozent.



Vor drei Wochen lagen sie noch bei 24 Prozent. Die SPD gewinnt in der Corona-Krise zwei Prozentpunkte und liegt nun bei 18 Prozent, nur noch knapp hinter den Grünen. Die Grünen verlieren zwei Punkte auf jetzt 19 Prozent. Ebenfalls zwei Punkte büßt die AfD ein.



Sie erreicht jetzt 11 Prozent. Stabil bleibt die Linke mit 9 Prozent, die FDP verliert einen Zähler auf 6 Prozent. Die Sonstigen Parteien landen bei 5 Prozent (-1). Befragt wurden insgesamt 1.441 Menschen im Zeitraum vom 18. bis zum 25. März 2020. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"