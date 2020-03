LONDON, 28. März (WNM/Guardian) - Protektionistische Maßnahmen der nationalen Regierungen in der Coronavirus-Krise könnten weltweit zu Nahrungsmittelknappheit führen, warnt die UN-Lebensmittelbehörde. Die Ernteerträge waren bislang gut und die Aussichten für Grundnahrungsmittel seien vielversprechend, aber ein durch den Virus verursachter Mangel an Feldarbeitern und eine Tendenz hin zum Protektionismus durch Zölle und Exportverbote, könnte in den kommenden Wochen schnell zu Problemen führen, sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...