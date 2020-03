Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hält es nicht für ausgeschlossen, dass es im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie auch in Deutschland zu Zuständen wie in Spanien oder Italien kommt. "Wir können nicht ausschließen, dass wir hierzulande ebenfalls mehr Patienten als Beatmungsplätze haben", sagte Wieler der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Ob es so komme, sei Spekulation. "Wir müssen jedenfalls damit rechnen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, ganz klar", fügte der RKI-Chef hinzu. In Spanien starben bisher knapp 6.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus, in Italien über 10.000. In Deutschland sind bisher 478 Opfer zu beklagen.