Grünen-Chef Robert Habeck hat die Bundesregierung aufgefordert, die Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln trotz der Coronavirus-Pandemie schnell zu verbessern. "Die Lage auf den griechischen Inseln ist ohnehin dramatisch", sagte Habeck der "Welt am Sonntag".



Die Lager seien überfüllt und es gebe fast keine medizinische Ausstattung sowie miserable Hygiene. "Wenn in den Elendslagern Corona ausbricht, werden die Folgen katastrophal", so der Grünen-Chef. Die Lager müssten "so schnell es geht" evakuiert werden. "Andere Europäer, auch Deutschland, sollten helfen. Dazu gehört die schon zugesagte Aufnahme von Kindern", fügte Habeck hinzu.