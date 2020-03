Das ist eine großartige Zeit, um Geld an der Börse zu investieren, insbesondere wenn du jünger bist und einen langen Zeithorizont hast. Gerade dann empfiehlt sich die Börse nach dem jüngsten Kursrutsch. Einige Hedgefondsgurus sehen in dem Crash eine Riesenchance. Seth Klarman sammelt neue Milliarden ein, was er lange Zeit nicht gemacht hat. Der Value-Star ...

