Für die Versorgung von Industrie, Handel und Bevölkerung in Deutschland garantiert weiterhin die Logistikbranche. Sie stellt die Be- und Auslieferung von Waren sicher und wird dabei vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unterstützt. Logistik ist in unserer arbeitsteiligen Wirtschaft systemrelevant. Bildquelle: Shutterstock.com Die Zusagen sind: Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...