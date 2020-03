Protektionistische Maßnahmen von Nationalregierungen während der Coronavirus-Krise könnten Lebensmittelknappheiten auf der Welt verursachen, warnt die Lebensmitteleinrichtung der UN. Ein Mangel an Arbeitern und protektionistischen Politikern könnte innerhalb von Wochen Probleme bringen, so ein Artikel von The Guardian. Bildquelle: Shutterstock.com Die Ernten waren gut und...

Den vollständigen Artikel lesen ...